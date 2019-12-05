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Son Dakika Güncel YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü YPG/PKK/KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü YPG/PKK/KCK'yla irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında tespitler bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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