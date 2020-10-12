Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin doğusunda çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor ili kırsalında kendisine karşı çıkan protestocuları DEAŞ üyesi olma bahanesiyle tutukluyor.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor ilinin kırsalında El-Havayıç, Şuheyl, Zeyban ve El-Basire köy sakinleri, 3 ay önce bölgedeki güvenlik zafiyetleri, düzenlenen suikastler ve halka karşı işlenen hak ihlalleri nedeniyle terör örgütü YPG/PKK'ya karşı geniş çaplı protestolar düzenlemişti.

Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristlerin Deyrizor ilinde işgal ettikleri Zeyban köyünde DEAŞ üyesi oldukları bahanesi ile bölge halkına karşı işlediği ihlaller sürüyor.

Teröristler, özellikle protestoların yoğun biçimde düzenlendiği yerlerden Zeyban köyünde halktan intikam almak için 3 gündür keyfi tutuklamalar yapıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, ilk 2 gün 20, 3. gün ise 8 genci daha tutukladı.

Teröristler, tutukladıkları sivillere DEAŞ üyesi süsü vermek için ellerine silah verip fotoğraflarını çekti.

Bölge halkının, dış dünyayla ve kendi aralarındaki iletişimini kesmeye çalışan YPG/PKK'lılar, söz konusu köyde sokağa çıkma yasağının yanı sıra uydu interneti hizmeti sağlayan çok sayıda cihaz ve ekipmanlara da el koydu.

Teröristler köyde düzenledikleri baskın ve tutuklamalardan sonra köy halkına aşağılayıcı ifadeler kullanarak evleri yağmaladı.

Deyrizor'daki suikast ve gösteriler

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde 2 Ağustos'ta Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Hivil ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçlarıyla hareket halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.

Olayın ardından Havayıç, Şuheyl, el-Basire ve Zeyban'da toplanan halk, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etmişti.

YPG/PKK ise göstericilere ateş açarak karşılık vermiş ve 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Geniş çaplı gösterilerin ardından terör örgütü YPG/PKK söz konusu bölgeleri kuşatarak, onlarca sivili alıkoymuştu.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.