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YPG/PKK'lı teröristler kaçma telaşında

7 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi.

YPG/PKK'lı teröristler kaçma telaşında, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.

Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Örgütün ayrıca tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.

Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan, "terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği" bilgisi de teslim olan teröristlerin ifadelerinde yer aldı.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor.

TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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