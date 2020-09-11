Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'da alıkoyduğu kalp hastası sivili işkence ederek öldürdü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Basem Abdulvehhab Muheysin, 10 gün önce ikamet ettiği Rakka kent merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonuldu.
YPG/PKK'yı eleştirdiği bahanesiyle alıkonulan kalp hastası Muheysin'in cansız bedeni, dün ailesine teslim edildi.
Kaynaklar, geçen sene evlenen Muheysin'in tutulduğu zindanda işkence sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti.
Terör örgütü YPG/PKK, temmuz ayında alıkoyduğu 20 ve 26 yaşlarında 2 sivili de işkenceyle öldürmüştü.
Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak, sivilleri alıkoyuyor.
Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Ekim 2017'den bu yana Rakka'yı işgal altında tutuyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:37 - Kaynak: AA
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