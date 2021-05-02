YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı (3) - Son Dakika

YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı (3)

02.05.2021 13:39

ÖMER KOPARAN/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı, aldıkları video kayıtlarını yakınlarına göstermekle tehdit ederek canlı bomba olmaya zorladı.

ÖMER KOPARAN/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de YPG/ PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı, aldıkları video kayıtlarını yakınlarına göstermekle tehdit ederek canlı bomba olmaya zorladı.

Terör örgütünün işgal ettiği Münbiç ilçesinde yaşayan Rakkalı 27 yaşındaki N.M. ile amcasının 17 yaşındaki kızı R.M, geçen haftalarda bombalı saldırı için gönderildikleri Afrin'de güvenlik güçlerince yakalanarak tutuklandı.

N.M. ve R.M, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün, kanlı eylemlerini gerçekleştirmek için kullandığı yöntemlerini anlattı.

N.M, Münbiç'teki "Hacı" kod adlı bir teröristin, amcasının kızıyla Afrin'de birine teslim etmek üzere bir eşya iletmeleri karşılığında 1500 dolar vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Teklifi kabul etmediklerini kaydeden N.M, bunun üzerine "Hacı" kod adlı teröristin, amcasının kızına tecavüz ederek video kaydını aldığını belirtti.

N.M, kendilerine verilen eşyanın bomba olduğunu bilmediklerini dile getirerek, "Münbiç dışına gitmek istemediğimiz için önce kabul etmedik." dedi.

"Hacı" kod adı teröristin, teklifi kabul etmemeleri halinde söz konusu videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ifade eden N.M, "Küçük çocuklarım ve eşimin hasta olduğunu söyleyerek kabul etmedim. Telefonu çıkartarak bir video açtı. Gözlerime inanamadım. 17 yaşındaki amca kızıma nasıl böyle bir şey yapardı. Bağırdım, söylendim ama 'Ya gidersin ya da bu videoyu yayınlarım. Aileniz, adınız her şeyiniz karalanır.' dedi. Mecburen aynı gün gidip geleceğimiz konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

N.M, ertesi gün Afrin'e doğru yola çıktıklarını belirterek, "Yola çıkmadan önce üzerlerimize ağır bir yelek giydirdiler. İkimize ayrı telefon verdiler. 'Bu telefon üzerinden irtibat kuracağız' demişti." şeklinde konuştu.

Ölüme gönderildiklerinden haberlerinin olmadığını belirten N.M, "Ölüme geldiğimizi bilmiyorduk. Bize verdiği telefondan Hacı'ya (kod adlı terörist) ulaşıyorduk. Amcamın kızı yaşadığı travmadan korkuyor. Konuşamıyordu. Tek amacımız (üzerlerinde taşıdığı eşyaları) gelecek olan kadına vermekti. (Afrin'de) arabadan indirdiler bizi. Çarşının ortasında kaldık. Hacı'yı arıyorduk. Kimse gelmiyordu. Bize bir camiye girmemizi üzerimizde bulunan yelekte GPRS olduğunu söyledi. Yeleklerin üzerinde düğmeler var. Ona basın diyordu ısrarla." ifadelerini kullandı.

N.M, tek hedeflerinin verilen emaneti teslim edip geri dönmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tekrardan aradığımızda 'yeleklerinizde mavi bir kablo var, onu kesin' diyordu. Yelekte bulunan fermuarı açmamızı söyledi. Amcamın kızı açmaya çalışsa da açılmadı. Güvenlik güçlerinden birileri geldi. 'Kimsiniz, nerelisiniz' diye sordular. Üzerlerimizdekileri gösterdik. Bir anda çevremizi askerler ve zırhlı araçlar sardı. Ne taşıdığımızı yeni anlamıştık. Hemen üzerimden çıkarıp yere attım. Amcamın kızı korktu. Çıkartmadı. Görevliler telkinde bulunuyordu. Daha sonra farklı giyimli biri geldi. Üzerindeki yeleği kesti ve çıkarttı. Bomba düzeneği olduğunu bilmiyorduk. Bomba olduğunu bilseydik üzerimizde taşır mıydık.? Bunların ne dini var ne imanı. Tecavüz ediyorlar, video çekiyorlar, tehdit ederek istediklerini yaptırıyorlar."

"Bomba taşıdığımı bilseydim yola çıkmazdım"

Teröristlerin tecavüzüne uğrayan 17 yaşındaki R.M. ise terör örgütüne çalışan "Tarık" diye birinin aracılığıyla "Hacı" kod adlı teröristle tanıştıklarını söyledi.

R.M, "Tarık" adlı teröristin kendisine iş göstermek için bir yere götürdüğünü belirterek, "Başka adamlar da vardı. İnmek istemedim. Zorla indirdi. Silahını çıkartarak beni tehdit etmeye başladı. Üzerimi çıkarmamı söyledi ve (Hacı kod adlı terörist) bana tecavüz etti." dedi.

"Hacı" kod adlı teröristin kendisini tehdit ettiğini anlatan R.M. "Hacı, 'benim size ihtiyacım yok bundan sonra siz bana muhtaçsınız.' dedi. Videoyu her yere yayacağını söyledi. Mecburen amcamın kızıyla yola koyulduk. Bomba taşıdığımı bilseydim yola çıkmazdım. Ailem o videoyu görseydi de keşke beni kesselerdi de kabul etmeseydim." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı (3)
YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı (3)
YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı (3)
YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı (3)

Tecavüz, Bomba, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı (3) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı (3) - Son Dakika
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