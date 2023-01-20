YPG/PKK'lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

YPG/PKK'lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

20.01.2023 19:21

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/ PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü.Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e hain saldırı! 6 roket birden attılar PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e hain saldırı! 6 roket birden attılar MSB: PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu, 11 terörist... MSB: PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu, 11 terörist... SURİYE'DEN PKKYPG'Lİ TERÖRİSTLERCE ATEŞLENEN 8 ROKET MERMİSİ ÖNCÜPINAR SINIR BÖLGESİNE DÜŞTÜ SURİYE'DEN PKKYPG'Lİ TERÖRİSTLERCE ATEŞLENEN 8 ROKET MERMİSİ ÖNCÜPINAR SINIR BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Öncüpınar Sınır Kapısı, Kilis, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:48 İsveç, Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına onay verdi! Türkiye'den skandala sert tepki
20:34 Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçundan tutuklandı
20:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyenler arasında yer alan 3 ünlü isim dikkat çekti
20:26 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanlara özel sosyal konut projesi başlatıyoruz
19:38 Galatasaraylılar yıkımı yaşadı! Manchester City yıldız futbolcuyla nikah tazelemek istiyor
18:43 Kocaeli'de karne mutluluğu yerini hüzne bıraktı! Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
19:24 İstanbul'da trafik durma noktasında! Yoğunluk yüzde 90'lara ulaştı
19:04 PKK/YPG'li teröristlerden Kilis'e hain saldırı! 6 roket birden attılar
18:26 Son Dakika: Türkiye seçim havasına girdi! Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs" çıkışına ilk yorum
18:22 Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bitirecek teklifini yineledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 21:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement