YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
6 saat önce
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:05 Kaynak: İHA
Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle yerleşim bölgelerinde büyük hasar meydana geldi. - HALEP
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