YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle yerleşim bölgelerinde büyük hasar meydana geldi.

(İHA)

Suriye, Afrin, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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