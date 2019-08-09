YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
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Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat'tan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Mare ilçesindeki cephe hatlarına sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:10 Kaynak: AA
Terör örgütü YPG/ PKK
'nın işgal ettiği Tel Rıfat'tan Özgür Suriye
Ordusu'nun (ÖSO) Mare ilçesindeki cephe hatlarına sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Mare'nin güneydoğusundaki Tüveys bölgesinde ÖSO güçlerinin mevzilerine sızma girişiminde bulundu.
Çıkan çatışmalarda bir ÖSO mensubu öldü, 5 ÖSO mensubu yaralandı. Afrin
'in güneydoğusunda, Azez
'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Bölgede yaşayan 250 bin civarındaki sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, zaman zaman ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişiminde bulunarak saldırılar düzenliyor.
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