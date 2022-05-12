YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı - Son Dakika
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YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı

12.05.2022 17:52

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda maddi zarar meydana geldi.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda maddi zarar meydana geldi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batısındaki Şeale bölgesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler, Bab ilçe merkezine çoklu roketatarlarla saldırdı.

Roketler, sivillerin yoğun olarak yaşadığı Cehcah Bulvarı çevresine isabet etti.

Saldırılarda sivillere zarar gelmezken maddi zayiat meydana geldi.

Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı
YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı
YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı
YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı
YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı
YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı
YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı
YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı
YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı - Son Dakika


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