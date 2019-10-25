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Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşi

YPG/PKK'lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşi

28 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

YPG/PKK'lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik YPG/ PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK'lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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