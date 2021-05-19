YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e sızma girişiminde 5 SMO askeri yaşamını yitirdi - Son Dakika

YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e sızma girişiminde 5 SMO askeri yaşamını yitirdi

19.05.2021 13:37
YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e sızma girişiminde 5 SMO askeri yaşamını yitirdi, System.String[]

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgale devam eden terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin'deki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 5 SMO askeri öldü.

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgale devam eden terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin'deki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 5 SMO askeri öldü.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin'deki SMO mevzilerine sızma girişimi düzenledi.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in Basufan bölgesinde ağır silahlarla çıkan çatışmalarda 5 SMO askeri hayatını kaybetti.

Terör örgütü, Afrin ve Azez'de SMO'yu ve kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Rusya, Ekim 2019'da Türkiye ile vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkarmayı taahhüt etmişti.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede, 442 kilometrekareye yayılan Tel Rıfat ilçesi, 4 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Afrin ilçe merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e sızma girişiminde 5 SMO askeri yaşamını yitirdi - Son Dakika


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