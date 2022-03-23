YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

23.03.2022 16:36
YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği havan saldırısında 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği havan saldırısında 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Halep'in kuzeybatısında terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Meranaz'dan Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine havan saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edilirken ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin 27 Şubat'ta Azez ilçe merkezindeki hastaneye düzenlediği roketatar saldırısında 1 sivil yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Tel Abyadlı kadın, 6 yıl önce YPG/PKK tarafından kaçırılan eşine kavuşmak istiyor Tel Abyadlı kadın, 6 yıl önce YPG/PKK tarafından kaçırılan eşine kavuşmak istiyor

Terör, Ölü, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı
16:23 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız
15:52 Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı
15:48 Sevgilisini öldürüp mermer ocağına gömmüş! O sanığın kan donduran ifadesi mahkemede ortaya çıktı
15:37 Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement