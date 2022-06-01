YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı

01.06.2022 14:07
YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı sahasında yer alan Cerablus ilçesinde bir araca ısı güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/ PKK, Fırat Kalkanı Harekatı sahasında yer alan Cerablus ilçesinde bir araca ısı güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güney kırsalında seyir halindeki sivil bir araç, Münbiç'te varlığını sürdüren YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına maruz kaldı.

Cerablus Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ısı güdümlü füzeyle düzenlenen terör saldırısında araçtaki 3 sivil yaralandı.

Yaralılar Cerablus Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütü mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini... MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Cerablus, Fırat, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
13:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler...
12:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Erdoğan'dan salondaki partililere tepki: Ağlanacak bir durum var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement