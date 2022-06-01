YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/ PKK, Fırat Kalkanı Harekatı sahasında yer alan Cerablus ilçesinde bir araca ısı güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güney kırsalında seyir halindeki sivil bir araç, Münbiç'te varlığını sürdüren YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına maruz kaldı.
Cerablus Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ısı güdümlü füzeyle düzenlenen terör saldırısında araçtaki 3 sivil yaralandı.
Yaralılar Cerablus Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütü mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.
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