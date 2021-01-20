YPG/PKK'lı teröristlerin, Deyrizor'da zorla silah altına alma dayatması sürüyor - Son Dakika

YPG/PKK'lı teröristlerin, Deyrizor'da zorla silah altına alma dayatması sürüyor

20.01.2021 14:59
YPG/PKK'lı teröristlerin, Deyrizor'da zorla silah altına alma dayatması sürüyor, System.String[]

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda işgali altındaki bölgelerde, son 3 günde 52 genci zorla silah altına aldı.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin doğusunda işgali altındaki bölgelerde, son 3 günde 52 genci zorla silah altına aldı.

YPG/PKK'nın, büyük çoğunluğunu Arap nüfusunun oluşturduğu Deyrizor ilinde zorla silah altına alma dayatması sürüyor.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, son 3 günde Deyrizor kent merkezinin kuzeyindeki sanayi bölgesinden ve kırsaldaki köylerden 52 genci alıkoydu.

YPG/PKK'lı teröristlerin kentin kuzeyindeki sanayi bölgesinden 12, Süse ve Şafe köylerinde 15, Drenj ve Süveydan köylerinde de 25 genci alıkoyarak zorla silah altına aldığı bildirildi.

Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçe merkezinde, son aylarda evlere yaptıkları baskınlarda ve kontrol noktalarında 18 ve üstü yaşta yüzlerce erkeği alıkoymuştu.

Teröristler, alıkoydukları gençleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü, 12 Ocak'da Kamışlı kent merkezinde 15 kişiyi zorla silah altına almış, yakalanan gençlerin bir kısmı kaçmaya çalışırken, teröristlerin açtığı ateş sonucu en az bir genç yaralanmıştı.

Silah, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerin, Deyrizor'da zorla silah altına alma dayatması sürüyor - Son Dakika


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