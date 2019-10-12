Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecileri hedef alması
Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecileri hedef alması

YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecileri hedef alması

44 dakika önce

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK), Barış Pınarı Harekatı'nı izleyen gazetecilere yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecileri hedef alması, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK), Barış Pınarı Harekatı'nı izleyen gazetecilere yönelik YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, terörün insanlık suçu olduğu, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonunun evrensel hukuka uygun olduğu bildirildi.

Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlamıştır. Türkiye'nin en üst basın meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine yürekten inanıyoruz."

Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu binalara saldırı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, "İhlas Haber Ajansı muhabiri ve iki Anadolu Ajansı muhabiri meslektaşımız yaralanmıştır. Toplumun haber alma hakkı için canlarını hiçe sayarak görevini yapan meslektaşlarımıza geçmiş olsun. Basın mensuplarını hedef alan hain saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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