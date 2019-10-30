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YPG/PKK'lı teröristlerin Nusaybin'deki sivillere yönelik saldırısı

1 saat önce

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde...

YPG/PKK'lı teröristlerin Nusaybin'deki sivillere yönelik saldırısı, System.String[]

Suriye'de, terör örgütü YPG/ PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Terör örgütünün 11 Ekim'deki havanlı ve roketatarlı saldırısında yaralanan Çetin, tedavi gördüğünü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in ölümüyle saldırıdaki şehit sayısı 9'a yükseldi.

Saldırının yapıldığı alana yakın bir yerde esnaflık yapan Çetin, yaralılara yardım etmeye gittiği sırada teröristlerin aynı noktaya yönelik başka bir havan saldırısı sonucu yaralanarak tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmişti.

Diyarbakır, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:44 Kaynak: AA
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