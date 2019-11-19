Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralananlar Kilis'e getiriliyor
Son Dakika 3. Sayfa YPG/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralananlar Kilis'e getiriliyor - Son Dakika

YPG/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralananlar Kilis'e getiriliyor

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e Katyuşa roketleri ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralananlar Kilis'e getiriliyor, System.String[]

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e Katyuşa roketleri ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Durumu ağır olanların Kilis'e getirildiği bildirildi.


Terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'in farklı bölgelerinde Katyuşa roketleri ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 13 kişi ağır yaralandı. Ev ve pazar yerlerinin hedef alındığı saldırılarda büyük maddi zarar meydana geldi. Saldırıda yaralanarak durumu ağır olanlar Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getiriliyor. Azez'de konuşlu bulunan topçu birliklerinin saldırının gerçekleştirildiği YPG/PKK terör örgütlerine ait Tel Rıfat bölgesini ateş altına alındığı bildirildi. - KİLİS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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