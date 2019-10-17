Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırı anı bir binaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırı anı bir binaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Binanın bahçesi, girişi ve içerisinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, havan mermilerinin düştüğü ve saldırının şiddeti yansıyor.

Görüntülerde, havan mermisinin düşmesinin ardından patlama anı, oluşan tahribat ve vatandaşların paniği görülüyor.

Patlamadan sonra binaya sığınan ve koşuşturanların yer aldığı görüntülerde, bir annenin kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştığı, yaralanan bir kişinin de yerde süründüğü görülüyor.

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]