Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında iki AA muhabiri yaralandı
Son Dakika Güncel YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında iki AA muhabiri yaralandı

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında iki AA muhabiri yaralandı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında iki AA muhabiri yaralandı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya Suriye'de YPG/ PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan, sıçrayan cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

Nusaybin, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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