TEL Terör örgütü YPG/ PKK 'nın Tel Abyad iline bağlı Molla Barho köyüne düzenlediği saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı.

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var