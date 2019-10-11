Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lılar sivillere ait park alanlarından saldırıyor
Son Dakika Güncel YPG/PKK'lılar sivillere ait park alanlarından saldırıyor

YPG/PKK'lılar sivillere ait park alanlarından saldırıyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye topraklarında sivilleri hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerin, bir park içinden havan topu saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye topraklarında sivilleri hedef alan YPG/ PKK'lı teröristlerin, bir park içinden havan topu saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Teröristlerin, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki "Büyük Park" isimli yeşil alandan Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye'ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Teröristlerin söz konusu saldırısında Mardin'in Nusaybin ilçesinin hedef alındığı öğrenildi.

AA, 9 Ekim'de yayınladığı haberde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine gizlendiği ve siviller gibi giyinmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

Ayrıca, teröristlerin Türkiye'ye saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüntüleri de servis etmişti.

YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda toplam 8 sivil hayatı

YPG/PKK'lılar sivillere ait park alanlarından saldırıyor

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik'e destek verdiği için eleştirilen Enver Cenk Şahin, Türkiye'ye geliyor!
Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı; Trump, kararnameyi imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Operasyonu durdurun" çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 21:27:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lılar sivillere ait park alanlarından saldırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]