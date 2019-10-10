Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi, 2 terörist öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi, 2 terörist öldürüldü

YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi, 2 terörist öldürüldü

1 saat önce

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti.

YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi, 2 terörist öldürüldü, System.String[]

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'da YPG/ PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi. - TEL ABYAD

Telabyad, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:36 Kaynak: İHA
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