Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi
Son Dakika Güncel YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi

YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan M4 otoyolu üzerinde teröristlerin bomba tuzakladığı patlayıcı yüklü bir araçı ele geçirildi.

YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi, System.String[]

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan M4 otoyolu üzerinde teröristlerin bomba tuzakladığı patlayıcı yüklü bir araçı ele geçirildi.

SMO, harekatta kurtarılan bölgelerde güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Münbiç ve Haseke'yi birbirine bağlayan M4 otoyolu üzerinde patlayıcıların yüklendiği ve bomba tuzaklanarak terk edilmiş bir araç ele geçirildi.

SMO uzman ekipleri, silah depolarının yakınında bulunan araçtaki patlayıcıları imha etti.

MSO arama tarama faaliyetleri kapsamında daha önce de teröristlere ait silah depoları ve çok sayıda mühimmat ele geçirmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:51 Kaynak: AA
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