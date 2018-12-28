Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk, Menbiç'den Çekildiğini Açıkladı

Ypg/pkk, Menbiç'den Çekildiğini Açıkladı

1 saat önce

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı.

Ypg/pkk, Menbiç'den Çekildiğini Açıkladı, System.String[]
Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG/ PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı. Rejim güçlerinin bölgeye girmeye başladığı gözlendi.

Yaklaşık bir haftadır Suriye rejimiyle görüşen YPG/PKK, Menbiç bölgesinin resmen rejim güçlerine devredildiğini açıkladı.

YPG/PKK'dan yapılan açıklamada, "Suriye hükumetini, bize ait olan bölgeleri devralması için davet ettik" ifadesi kullandı. - MÜNBİÇ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:10 Kaynak: İHA

Suriye, PKK, Güncel
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