Ypg/pkk, Menbiç'den Çekildiğini Açıkladı

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla terör örgütü YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı.

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla terör örgütü YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı. Rejim güçlerinin bölgeye girmeye başladığı gözlendi. Yaklaşık bir haftadır Suriye rejimiyle görüşen YPG/PKK, Menbiç bölgesinin resmen rejim güçlerine devredildiğini açıkladı. YPG/PKK'dan yapılan açıklamada, "Suriye hükumetini, bize ait olan bölgeleri devralması için davet ettik" ifadesi kullandı.



(İHA)

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