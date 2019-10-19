Son Dakika Haberleri: YPG/PKK, mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı (2)
Son Dakika Güncel YPG/PKK, mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı (2)

YPG/PKK, mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı (2)

26 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

Terör örgütü YPG/ PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.

Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

YPG/PKK, mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:13 Kaynak: AA
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