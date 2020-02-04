YPG/PKK'nın Afrin'deki okula saldırısı - Son Dakika
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YPG/PKK'nın Afrin'deki okula saldırısı

12 dakika önce

Saldırının düzenlediği okul Yaralıların vatandaşlar tarafından okuldan çıkarılması MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdıMilli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye yönelik saldırısında 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7...

Saldırının düzenlediği okul

Yaralıların vatandaşlar tarafından okuldan çıkarılması MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye yönelik saldırısında 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığı bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadesine yer verildi.

YPG/PKK'nın Afrin'deki okula saldırısı

Afrin, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:01 Kaynak: AA
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