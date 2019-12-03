Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'nın Azez'deki sivillere saldırısı
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YPG/PKK'nın Azez'deki sivillere saldırısı

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında yaralanan bir Suriyeli, Kilis'te tedavi alına altındı.

YPG/PKK'nın Azez'deki sivillere saldırısı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Türkiye- Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında yaralanan bir Suriyeli, Kilis'te tedavi alına altındı.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'tan, Azez ilçe merkezine terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği havan saldırısı sonucu yaralanan bir Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralı, burada bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 6 havan atışı yapmış, saldırılarda ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirmiş, 4'ü ağır 12 sivil de yaralanmıştı.

Türkiye, Azez, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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