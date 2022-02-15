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YPG/PKK'nın Azez'deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

YPG/PKK'nın Azez'deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

15.02.2022 18:22
YPG/PKK'nın Azez'deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhalifler, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.

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Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK'nın Azez'deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: YPG/PKK'nın Azez'deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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