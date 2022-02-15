Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhalifler, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.