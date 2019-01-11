Ypg/pkk'nın Çocuk Sömürüsü Sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, ailelerinden kopardığı 11 ile 16 yaş arasındaki çocukları çatışmalarda kullanmayı sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ailelerinden kopardığı 11 ile 16 yaş arasındaki çocukları çatışmalarda kullanmayı sürdürüyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK, yıllardır olduğu gibi çocuk yaştaki kişileri kaçırarak, terör eylemlerinde kullanmaya devam ediyor.



Terör örgütü, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde de çocukları kullanıyor.



Uluslararası Af Örgütü, İnsan Ticareti Raporu, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın kaçırdığı çocuklar, ailelerinden kopartılarak insanlık dışı yaşama sürükleniyor.



ABD'nin Temmuz 2015 yılında yayımladığı İnsan Ticareti Raporu'nda terör örgütü PKK'nın Kürt kökenli çocukları kaçırdığı veya örgüte katılmaya zorladığı ifade ediliyor.



Benzer şekilde Haziran 2016'da yayımlanan aynı raporda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin 15 yaş altı dahil erkek ve kız çocukları kullandığı ve eğitim kamplarına götürdüğü kaydediliyor.



Nisan 2015'te 16 yaşındaki kız çocuğunun, ailesinin itirazlarına rağmen YPG tarafından zorla örgüte alındığına işaret ediliyor.





12 yaşındaki çocuklar kandırılıyor



Yabancı devletlerin belgelerindeki bilgilerin yanı sıra uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da PKK'nın insanlık dışı tavrına dikkati çekiyor.



Bu bağlamda, İnsan Hakları İzleme Örgütünce, 19 Haziran 2014'te yayımlanan "Kürt Yönetimi Altında: Suriye'de PYD'nin Ele Geçirdiği Bölgelerde Kötü Muameleler" başlıklı raporda, YPG'nin Afrin, Kobani ve Cezire'deki kontrol noktalarında 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını kullandığı ve bazı çocukların YPG saflarında çatışmalara katıldığı belirtiliyor.



BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun Ağustos 2013'te yayımladığı raporda, YPG'nin Afrin ve El Haseke'de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını eleman olarak temin ettiği aktarılıyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütünce 10 Temmuz 2015'te yayımlanan "Suriye: Çocuk Asker Yasağını İhlal Eden Kürt Birlikleri" başlıklı diğer raporda da PYD/YPG'nin, 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını çatışmalarda kullanmayı durdurma taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ediliyor.



YPG ve YPJ'nin 18 yaş altı çocukları üye yaptığı, savaştırdığı ve hatta bazı çocukların Temmuz 2015'te öldüğüne ilişkin olayların belgelendirildiği de kaydediliyor.



Yerel ve uluslararası örgütlerden elde edilen bilgiler ışığında, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 59 çocuktan oluşan listeye sahip olduğu ve söz konusu çocuklardan 10'unun 15 yaş altı olduğu ifade ediliyor.



Ayrıca YPG'nin 16 ve 17 yaşlarındaki çocukları örgüte üye yaptığını kabul ettiği ancak onları askeri amaçlar için kullanmadığını savunduğu anlatılıyor. Oysa ki Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü'ne göre de 15 yaş altı çocukların silahlı örgütlere üye yapılması ve savaşta kullanılmaları savaş suçu sayılıyor.



Irak'ta 29 olay saptandı



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 22 Aralık 2016 tarihli "Irak: Silahlı Gruplar Çocukları Asker Olarak Kullanıyor" başlıklı yayınında ise özellikle PKK'nın Irak'ta çocukları kullanması ele alınıyor.



Bu çerçevede, YPG/PKK'nın kız ve erkek çocuklarını kadrosuna dahil ettiği ve kadrolarından çıkmaya çalışanları kaçırdığı ya da ciddi şekilde suistimal ettiği vurgulanıyor.



Bölgedeki saha araştırmaları sonucu PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kadroları aracılığıyla çocuk temin ettiği 29 olayın saptandığı belirtiliyor, bu kapsamda 15 yaşından küçük çocukların çatışmalarda yer aldıkları, kontrol noktalarına yerleştirildikleri ya da silah temizleyip hazırladıkları kaydediliyor.



Bir diğer izleme örgütü olan Almanya merkezli Kurd Watch da PYD'nin gerek yetişkin gerekse çocukları zorla çatışmalara sokmasına ilişkin rapor yayımladı.



Eline silah verilen çocuklar



PYD/YPG tarafından kullanılan çocukların bireysel hikayelerine ilişkin birçok bilgi de uluslararası rapor ve dokümanlara yansıyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün konuya yönelik yaptığı saha araştırmasına göre, mülakatlar sırasında birçok çocuktan PYD'nin sözde gençlik merkezlerinde bulunduktan sonra haber alınamadığı ve ailelerinin bu çocukların PYD/YPG'ye katıldığını ya da zorla götürüldüğünü daha sonra öğrenebildikleri kaydediliyor.



Mülakat yapılan çocuklardan Arhat 15, Fatıma Salim Ali ise 12 yaşındayken terör örgütünce zorla silah altına alındığını ifade ediyor. Kızlarının PYD/YPG destekçisi olmasını veya örgüte katılmasını istemeyen ailenin, Fatıma Salim Ali'ye ulaşmasının terör örgütünce engellendiği vurgulanıyor.



Benzer bir olayın, 13 yaşındaki Maisa Muhyiddin Akirman'ın başına da geldiği bildiriliyor. PYD/YPG tarafından okulundan alınarak örgüte dahil edilen Maisa'nın geri verilmesi için akrabalarının, PYD/YPG'lilerin önünde protesto gösterisi yaptığı kaydediliyor. Kızlarına ilişkin bilgi olmadığı yanıtını alan ailenin, daha sonra kızlarının YPJ kamplarından birinde olduğunu öğrendiği belirtiliyor.



Suriye'nin Tel Tamr kentinde PYD tarafından sözde trafik polisi olarak görevlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu Sidra Muhammad Said Uthman'ın, 2015 Haziran ayında kendi tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybettiği raporlara yansıyor.





İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporlarında da özellikle Irak'ta yaşanan benzer olaylara yer veriliyor. Örneğin, 2016 yılının başlarında Halepçe bölgesinden 15 yaşındaki erkek çocuğunun kaçırıldığı ve ailesinin aramalarına karşın nerede olduğunun bilinmediği cevabı verildiği belirtiliyor.



Bunun yanı sıra Sincar bölgesinde sözde komutanları ile tartışan 13 yaşındaki kız çocuğunun diğer teröristlerce dövüldüğü, bacağı kırılan ve örgütten kaçmaya çalışan çocuğun intihara kalkışmasına rağmen geri getirildiği ifade ediliyor.



Aileler açıklama yapmaktan korkuyor



Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, terör örgütünün misillemesinden korktukları için konuya ilişkin açıklama yapmaktan çekindikleri kaydediliyor.



Bir diğer örnekte ise 16 yaşındaki kız çocuğunun, Ocak 2015'te PKK'ya katılmak üzere yaşadığı sığınmacı kampından ayrıldığı belirtiliyor, ailesinin kızlarına ulaşmak için gittikleri PKK'nın eğitim kampında gördükleri manzara da aktarılıyor. Bu çerçevede, söz konusu kampta bazıları 11 yaşında olduğu anlaşılan birçok çocuğun, AK-47 tipi silahlar taşıdığı aktarılıyor.



Russia Today'da yayımlanan YPJ'deki kadınlara ilişkin belgeselde, katılımın 16 yaşına kadar düştüğü, bekarlığın YPJ'ye katılımın tek ön şartı olduğu kaydediliyor.



YPG/PKK, belgelenen tüm gerçeklere rağmen "Cenevre Çağrısı" isimli kuruluşun Çocukları Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Koruma Taahhütnamesi'ne sözde imza atarak, çocukların çatışmalarda kullanımının önlenmesine ilişkin "iyi niyet" oyunu oynuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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