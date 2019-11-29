Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivil yaralandı
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YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivil yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivil yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/ PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki huzur ortamına kasteden YPG/PKK'lı teröristler, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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