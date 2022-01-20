Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında YPG/ PKK mensuplarınca yapılan roketli saldırının Kilis'teki bir restoranda bıraktığı izler, terör örgütünün kanlı ve karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler 1 Şubat 2018'de Kilis kent merkezine roketli saldırı gerçekleştirdi. Kent merkezindeki bir restorana isabet eden roket nedeniyle biri işletme personeli 4 kişi yaralandı.

Terör örgütünün hain saldırısının unutulmaması ve eli kanlı terör örgütünün karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne sermek için işletme sahibi Erdoğan Aktaş, restoranın bir bölümünde saldırıda zarar gören malzemeler ve o gün çekilen fotoğraflardan oluşan köşe oluşturdu.

Erdoğan Aktaş, AA muhabirine, olay günü restoranda rutin işlerine devam ettikleri sırada akşam saatlerinde iş yerlerine teröristler tarafından atılan roketin düştüğünü anımsattı.

Roketin iş yerinde büyük tahribata yol açtığını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"O günden sonra buraya gelen müşterilerimize devletimizin var olduğunu, devletimizin sınır ötesindeki durumunu anlatabilmek için burada güzel bir köşe yaptık. Bu köşede tavanda bulunan demir parçası, olayın yaşandığı günü anlatan görüntüler mevcut. Roketin düştüğü masaya hiç karışmayarak üzerindeki şarapnel parçaları hala duruyor. Roket düştüğünde çay içiyorduk. Yarım kalan çay bardağımız, tahribatı anlatan fotoğraflar ve sonrasında açılışını beraber yaptığımız dönemin yetkililerinin fotoğrafları var. Devletimizin desteğiyle yaklaşık 15 gün sonra iş yerimizi açmıştık."

"Müşteriler tozlu masaları silerek yemeğini yedi"

Kendilerine destek olmak isteyenler sayesinde, restoranda tadilat çalışmaları devam ederken normal zamanın 2-3 kat fazlası iş yaptıklarını anlatan Aktaş, "Gelen her müşteri tozlu masaları silerek yemeğini yedi. Millet enkazın içerisinde yemek yedi. O da bu milletin ne kadar aziz bir millet olduğunu gösteren bir örnekti. Bizim için çok anlamlıydı." dedi.

Teröristlerin o gün amaçlarına ulaşamadığını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Teröristlerin en büyük amacı bizim buradan kaçmamız, uzaklaşmamız ve memlekette bir kaos ortamı yaratmaktı. Biz onlara inat 'değil bir roket bin roket düşse de bu memleketten ne gidilir ne de bu memleket sizlere verilir' mesajı verdik. Bunun en büyük örneğini bizden ziyade bütün memleket verdi. O roketler düştüğünde ne bir Allah'ın kulu çekip gitti ne de öyle bir düşünceye sahip oldu. Sonuna kadar bu memlekette mücadeleye devam edeceğiz. Sınır ötesindeki askerlerimize Allah güç ve kuvvet versin. Onların gücüyle işlerimize şuan da kaldığımız yerden devam ediyoruz."

Müşterilerden Mustafa Mercimek de terörün kanlı yüzünü burada da canlı olarak gösterdiğine dikkati çekti.

Mercimek, restoranda hala düşen roketin izlerinin bulunduğunu, geriye kalan eserlere baktıklarında o günü unutmalarının mümkün olmadığını vurguladı.