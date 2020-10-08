Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu geçen yıl yaşamını yitiren 9 aylık Muhammed Omar'ın acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Teröristlerce geçen yıl 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Muhammed bebek unutulmuyor. Muhammed Omar'ın ailesi, çocuklarını kaybettikleri evin duvarlarına yapıştırdıkları fotoğraflara bakarak acılarını bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyor.

"Türkiye Cumhuriyeti sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz"

Baba Mehmet Hani, AA muhabirine, terör örgütünün saldırısı sonrası kaybettikleri Muhammed Omar'ın acısını yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı sayesinde bölgenin huzura kavuştuğunu anlatan Hani, teröristlerin saldırısı sonucu çocuklarının harekat sürecindeki ilk şehitlerden biri olduğunu ifade etti.

Çocuklarını unutamadıklarını anlatan Hani, "Biz o şerefe nail olduk, Allah bizim evden şehit verdi. Onu unutmak mümkün değil. O evladımız ama ölüm hak, Allah böyle uygun görmüş. Barış Pınarı Harekatı ile teröristler buradan defolup gitti. Biz de Türk askeri ve Türkiye Cumhuriyeti sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz." diye konuştu.

Mehmet Hani, kısa süre önce bir oğullarının dünyaya geldiğini belirterek, "Allah 1 yıl geçmeden bize Muhammed Omar'ın yerine bir evlat daha verdi, ona da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun ismini, Bilal adını verdik." dedi.

"Muhammed Omar'ın kokusunu ondan almaya başladım"

Anne Fatime Hani ise oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü halen yaşadığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın insanlara yaptığı zulmü hiçbir zaman unutmayacağını belirten Fatime Hani, şunları kaydetti:

"Muhammed Omar şehit oldu ama 1 yıl sonra Allah bize Bilal'i verdi. Bilal doğar doğmaz da Muhammed Omar'ın kokusunu ondan almaya başladım. Allah ona rahmet eylesin. Onlar bizim yüreğimizi yaktılar ama Allah bizim yüreğimizi yeniden yeşertti."