Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'nın saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel YPG/PKK'nın saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi

YPG/PKK'nın saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi

1 saat önce

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.

YPG/PKK'nın saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi, System.String[]

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar, Mardin'in Nusaybin ilçelerine havan ve roketatar mermileriyle saldırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sivilleri hedef alan eli kanlı örgütün hain saldırılarında, bebek ve çocukların arasında bulunduğu 6 sivil hayatını kaybetti.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi. Hayatının henüz başında yaşamını yitiren küçük Muhammed'in fotoğrafı, yürekleri dağladı.

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda da Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) hayatını kaybetti.

Saldırılarda Şanlıurfa'da 45, Nusaybin'de ise 24 kişi yaralandı.

Şanlıurfa, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:30 Kaynak: AA
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