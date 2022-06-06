YPG/PKK, işgalindeki Münbiç ilçesinde zaman zaman yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla ülkenin kuzeyinde Türkiye 'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri tehdit ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi - Son Dakika

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