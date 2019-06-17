YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı
1 saat önce
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:31 Kaynak: AA
'de terör örgütü YPG/ PKK
'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kamışlı'daki sözde merkez asayiş binasının önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Binanın çevresinde hasar oluşurken, bazı evlerde yangın çıktı.
Bir terör örgütü mensubunun yaralandığı saldırının kim tarafından planlandığı henüz bilinmiyor.
YPG/PKK, Suriye'nin üçte birini işgal ediyor.
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