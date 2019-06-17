Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı
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YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı

1 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi.

YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı, System.String[]
Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kamışlı'daki sözde merkez asayiş binasının önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Binanın çevresinde hasar oluşurken, bazı evlerde yangın çıktı.
Bir terör örgütü mensubunun yaralandığı saldırının kim tarafından planlandığı henüz bilinmiyor.
YPG/PKK, Suriye'nin üçte birini işgal ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:31 Kaynak: AA
Suriye, PKK
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