Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı
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YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı

40 dakika önce

-Patlama sonrası yükselen dumanlar Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi.

-Patlama sonrası yükselen dumanlar Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi. Saldırı Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görüldü.
YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:16 Kaynak: AA
Suriye, PKK
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