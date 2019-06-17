YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı
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-Patlama sonrası yükselen dumanlar Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:16 Kaynak: AA
-Patlama sonrası yükselen dumanlar Suriye
'de terör örgütü YPG/ PKK
'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde, sözde asayiş binasının önünde patlama meydana geldi. Saldırı Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden de görüldü.
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