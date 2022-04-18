YPG/PKK'nın Suriye'de düzenlediği saldırıda 3'ü Sivil Savunma görevlisi 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

YPG/PKK'nın Suriye'de düzenlediği saldırıda 3'ü Sivil Savunma görevlisi 4 kişi yaralandı

18.04.2022 21:01
YPG/PKK'nın Suriye'de düzenlediği saldırıda 3'ü Sivil Savunma görevlisi 4 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesine gerçekleştirdiği roket saldırısında 3'ü Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi 4 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesine gerçekleştirdiği roket saldırısında 3'ü Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi 4 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta Fırat Nehri'nin batısına YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıların ardından bölgeye kurtarma amacıyla giden Sivil Savunma ekibinin aracı, terör örgütünün füzeli saldırısının hedefi oldu.

Saldırılarda 3 Sivil Savunma görevlisi ile bir sivil yaralandı, ekibin kullandığı araç kullanılamaz hale geldi.

Terör örgütü YPG/PKK terörden arındırılan bölgeleri sık sık topçu füze ve bombalı eylemlerle hedef alarak, oluşturulan huzur ve güven ortamını bozuyor.

YORUMLAR
500
Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor

Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK'nın Suriye'de düzenlediği saldırıda 3'ü Sivil Savunma görevlisi 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:40 Aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan motosikletteki 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:30 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdeler açıklayacak
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
19:50 Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
19:17 Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 21:07:41. #1.13#
SON DAKİKA: YPG/PKK'nın Suriye'de düzenlediği saldırıda 3'ü Sivil Savunma görevlisi 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement