Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesine gerçekleştirdiği roket saldırısında 3'ü Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi 4 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta Fırat Nehri'nin batısına YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıların ardından bölgeye kurtarma amacıyla giden Sivil Savunma ekibinin aracı, terör örgütünün füzeli saldırısının hedefi oldu.
Saldırılarda 3 Sivil Savunma görevlisi ile bir sivil yaralandı, ekibin kullandığı araç kullanılamaz hale geldi.
Terör örgütü YPG/PKK terörden arındırılan bölgeleri sık sık topçu füze ve bombalı eylemlerle hedef alarak, oluşturulan huzur ve güven ortamını bozuyor.
Kaynak: AA
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