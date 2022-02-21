ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Terör örgütü YPG/ PKK tarafından Suriye'nin Azez ilçesine düzenlenen füze saldırısında arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan üniversite öğrencileri, YPG/PKK'lı teröristlerden hesap sorulmasını istiyor.

Suriye'de son dönemde sivillere yönelik saldırılarını artıran terör örgütü YPG/PKK, güvenli bölgelerde tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmaya çalışıyor.

YPG/PKK'nın Azez ilçesinde 15 Şubat'ta dört sivilin ölümüne neden olduğu füze saldırısı, Halep Üniversitesine kayıtlı iki öğrenciyi genç yaşta hayattan kopardı.

Mühendislik fakültesinde aynı sıraları paylaşan Ekrem Hasan ile Saad el Hacci, ara dönem sınavlarını bitirdikten saatler sonra kent merkezine düzenlenen saldırıda can verdi.

24 yaşındaki öğrencilerin ölüm haberi, üniversitede üzüntüye neden oldu.

Arkadaşlarının yasını tutan öğrenciler ve öğretim üyeleri, terör örgütüne büyük tepki gösterdi.

AA muhabirleri, gözyaşıyla arkadaşlarını toprağa veren üniversiteli gençlerle görüştü.

"YPG/PKK gibi teröristlere karşı direniyoruz"

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle İdlib'den Azez'e göç eden Ahmed Masri, hem çalışıp hem de mühendislik bölümünde eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Masri, füze saldırısını hafif yaralarla atlattığını belirterek "Saldırı anında ilk başta ne olduğunu anlamadık. Önce bomba düzeneği olduğunu düşündük. Füze saldırısı olduğunu öğrenince iş yerine geri dönüp içeridekilerin dışarı çıkmamalarını bildirmek istedim. Sonra füzelerden biri dükkanın yakınına isabet etti. Camlarımız kırıldı. Buraya yakın bir noktada sağlık ocağının önünde üniversiteden iki arkadaşım saldırı sonucu şehit oldu. Doktorun da yarası ağır." dedi.

Eğitimini güven içinde sürdürmek istediğini dile getiren Masri, "Adalet ve kısas istiyoruz. Terör örgütlerinden kurtulmak istiyoruz. Biz zaten terörist Esed rejiminden kaçtık. Burada YPG/PKK gibi teröristlere karşı direniyoruz." diye konuştu.

"Güzel günlerimiz de katledildi"

Makine mühendisliği bölümünde okuyan Maan Enes el-Hamo da arkadaşlarının ölüm haberini kabullenmekte büyük zorluk yaşadıklarını belirterek "Arkadaşlarımızı bizden koparan saldırıyı PKK'lı teröristler düzenledi. Ölen sıra arkadaşlarımızla çok güzel anılarımız var. Saldırıyla tebessümümüz ve güzel günlerimiz de katledildi." dedi.

Hamo, şoku henüz üzerlerinden atamadıklarını dile getirerek duygularını şöyle ifade etti:

"Ölüm haberi bizim için çok zordu. Çok etkilendik. Aldığımız haber için önce 'yalan, imkansız' dedik. Daha birkaç gün önce aynı amfide hep beraber sınavları verdik. Bu haber hepimizi derinden etkiledi. İnşallah Allah katında şehit sayılacaklar."

"Canilerden hesap sorulması gerekiyor"

Üniversitede öğretim görevlisi Dr. İmad Kenan da ölüm haberiyle sarsıldıklarını kaydederek "Teröristler, son saldırıyla kurtarılmış bölgelerde yükseköğretimi doğrudan hedef almıştır. Ölen arkadaşlarımız sınavlarını bitirmişlerdi ve bu alanda onlarla vedalaşmıştık. Çok mutlulardı. Ancak birkaç saat sonra ayrılıkçı teröristlerin ölüm füzeleri arkadaşlarımızı bizden ayırdı." diye konuştu.

Kenan, terör örgütü YPG/PKK'dan hesap sorulması gerektiğinin altını çizerek "Ölen bu gençlerin haklarının alınması ve canilerden hesap sorulması gerekiyor. Suç apaçık ortada. Adalet bekliyoruz. Sivilleri hedef alan bu hainlerde insanlık, vicdan veya din adına hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.