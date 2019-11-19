Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı
Son Dakika Güncel YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı - Son Dakika

YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında yaralanan bir Suriyeli çocuk, Kilis'te tedavi alına altındı.

YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Türkiye- Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında yaralanan bir Suriyeli çocuk, Kilis'te tedavi alına altındı.

Alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'tan, Azez ilçe merkezine düzenlediği topçu saldırıları sonucu yaralanan Suriyeli çocuk, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralı, burada bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 8 top atışı yapmış, top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil de yaralanmıştı.

Türkiye, Azez, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]