Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı - 1 Suriyeli çocuk tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı - 1 Suriyeli çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı - 1 Suriyeli çocuk tedavi altına alındı

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında yaralanan bir Suriyeli çocuk, Kilis'te tedavi alına altındı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Türkiye- Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında yaralanan bir Suriyeli çocuk, Kilis'te tedavi alına altındı.

Alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'tan, Azez ilçe merkezine düzenlediği topçu saldırıları sonucu yaralanan Suriyeli çocuk, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralı, burada bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 8 top atışı yapmış, top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil de yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırısı - 1 Suriyeli çocuk tedavi altına alındı

Azez, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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