Bir teröristin öldüğü bölgede gerginlik sürüyor.

Halkla teröristler arasında çıkan çatışmada Salih El-Ali ve Mahir Al-Selci adlı 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

AA'nın bölgedeki güvenlik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, teröristler dün akşam saatlerinde işgal ettikleri Rakka ilinin doğusunda Cudeydet Kuheyt köyündeki esnafı dükkan kapatmaya zorlayarak üzerlerine ateş açtı.

Terör örgütü YPG/PKK, kontrolsüz yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işgal ettiği bölgelerde, 12 günlük sözde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Son Dakika › Güncel › YPG/PKK, Rakka'da dükkanlarını kapatmayı reddeden iki sivili öldürdü - Son Dakika

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