Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk, Rakka'da Örgüte Katılmaya Direnen Sivili Öldürdü

Ypg/pkk, Rakka'da Örgüte Katılmaya Direnen Sivili Öldürdü

57 dakika önce

RAKKA/ Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.

Ypg/pkk, Rakka'da Örgüte Katılmaya Direnen Sivili Öldürdü, System.String[]
RAKKA/ Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/ PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü.

Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak ateşe verdi.

Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Rakka, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu 3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:33:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk, Rakka'da Örgüte Katılmaya Direnen Sivili Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]