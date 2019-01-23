Ypg/pkk, Rakka'da Örgüte Katılmaya Direnen Sivili Öldürdü
57 dakika önce
RAKKA/ Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.
RAKKA/ Suriye
'nin Rakka
ilini işgal eden terör örgütü YPG/ PKK
, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü.
Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak ateşe verdi.
Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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