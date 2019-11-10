Son Dakika Haberleri: YPG/PKK, Rasulayn'da okulu karargah olarak kullandı
Son Dakika Güncel YPG/PKK, Rasulayn'da okulu karargah olarak kullandı

YPG/PKK, Rasulayn'da okulu karargah olarak kullandı

7 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rasulayn ilçesinde bir okulu karargaha çevirdiği tespit edildi.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rasulayn ilçesinde bir okulu karargaha çevirdiği tespit edildi.

AA'nın görüntülediği okulda, dersliklerdeki duvarların, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer örgüt üyelerinin posterleriyle donatılması göze çarpıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'daki okulun içerisinde kamuflaj, kask ve kalkan gibi çok sayıda askeri malzemenin bulunması da dikkati çekiyor.

Teröristler, ibadethanelere de yuvalanmıştı

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere ait evlerin yanı sıra ibadethanelere de yuvalanarak, Türkiye topraklarına saldırılar düzenlemişti.

Kurtarılan yerleşimlerde, evlerin ve kiliselerin avlularına kurulmuş havan topu düzenekleri bulunmuştu.

Teröristlerin, Ermeni ve Süryani kiliselerini karargah olarak kullandığı, içlerini örgüte ait flama ve resimler asarak kirlettiği görülmüştü.

Örgüt, cami minarelerine de keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ise harekat sırasında söz konusu yerlerden saldırı düzenlenmesi karşısında sivillere, evlerine ve ibadethanelerine yönelik hassasiyeti nedeniyle bu noktalara mukabelede bulunmamıştı.

YPG/PKK, Rasulayn'da okulu karargah olarak kullandı

Barış Pınarı Harekatı, Fırat Nehri, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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