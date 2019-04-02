Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk Sel Çalışması Yapan İş Makinesini Vurdu

Ypg/pkk Sel Çalışması Yapan İş Makinesini Vurdu

46 dakika önce

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'nın, taşkından etkilenen Mare ilçesinde çalışma yapan iş makinesini vurması sonucu bir sivil ağır yaralandı.

Ypg/pkk Sel Çalışması Yapan İş Makinesini Vurdu, System.String[]
Suriye'de, terör örgütü YPG/ PKK'nın, taşkından etkilenen Mare ilçesinde çalışma yapan iş makinesini vurması sonucu bir sivil ağır yaralandı.

YPG/PKK, ısı güdümlü füzeyle yerel meclise ait iş makinesini gider çalışması yaptığı sırada vurdu.

Makine kullanılmaz hale gelirken, bir sivil ağır yaralandı.

Örgütün saldırıyı Mare'nin güneyinde, işgal ettiği Tel Rıfat'ın Umhuş bölgesinden gerçekleştirdiği öğrenildi.

YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: AA

Suriye, PKK, Güncel
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