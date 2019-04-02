Ypg/pkk Sel Çalışması Yapan İş Makinesini Vurdu
46 dakika önce
Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'nın, taşkından etkilenen Mare ilçesinde çalışma yapan iş makinesini vurması sonucu bir sivil ağır yaralandı.
Suriye
'de, terör örgütü YPG/ PKK
'nın, taşkından etkilenen Mare ilçesinde çalışma yapan iş makinesini vurması sonucu bir sivil ağır yaralandı.
YPG/PKK, ısı güdümlü füzeyle yerel meclise ait iş makinesini gider çalışması yaptığı sırada vurdu.
Makine kullanılmaz hale gelirken, bir sivil ağır yaralandı.
Örgütün saldırıyı Mare'nin güneyinde, işgal ettiği Tel Rıfat'ın Umhuş bölgesinden gerçekleştirdiği öğrenildi.
YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez
, Bab, Cerablus
, Mare ve Afrin
ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: AA
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