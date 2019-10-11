YPG/PKK sivillere havanlı saldırı gerçekleştirdi çok sayıda kişi yaralandı

Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi MARDİN - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde YPG/ PKK 'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

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Son dakika: Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

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