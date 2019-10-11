YPG/PKK sivillere havanlı saldırı gerçekleştirdi çok sayıda kişi yaralandı
40 dakika önce
Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/ PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
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