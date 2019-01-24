Ypg/pkk Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın hücrelerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçelerinde düzenlediği bombalı saldırılarda 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın hücrelerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçelerinde düzenlediği bombalı saldırılarda 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.



Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.



Bab'a bağlı Kabbasin belde merkezinde ise boş çöp konteynırına yerleştirilen bombanın patlamasının ardından, belde merkezinde bir motosiklete yerleştirilen bir diğer patlayıcı daha infilak ettirildi. Patlamalarda 7 sivil yaralandı.



Cerablus ilçesine bağlı Gandura belde merkezinde de motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hafif yaralandı.



Böylece muhalif bölgelerde meydana gelen terör eylemlerinde 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.



Afrin'de dün sabah saatlerinde YPG/PKK'nın hücreleri, bomba yüklü araç patlatmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.



YPG/PKK, pazar günü Afrin ilçe merkezinde sivilleri hedef alan iki saldırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.



Güvenlik kaynakları, AA'ya yaptıkları açıklamada, bugünkü eylemleri de örgütün aynı şekilde düzenlediğini duyurdu.

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