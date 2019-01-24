Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor

Ypg/pkk Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor

17 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın hücrelerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçelerinde düzenlediği bombalı saldırılarda 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Ypg/pkk Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor, System.String[]
Terör örgütü YPG/PKK'nın hücrelerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçelerinde düzenlediği bombalı saldırılarda 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Bab'a bağlı Kabbasin belde merkezinde ise boş çöp konteynırına yerleştirilen bombanın patlamasının ardından, belde merkezinde bir motosiklete yerleştirilen bir diğer patlayıcı daha infilak ettirildi. Patlamalarda 7 sivil yaralandı.

Cerablus ilçesine bağlı Gandura belde merkezinde de motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hafif yaralandı.

Böylece muhalif bölgelerde meydana gelen terör eylemlerinde 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Afrin'de dün sabah saatlerinde YPG/PKK'nın hücreleri, bomba yüklü araç patlatmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.

YPG/PKK, pazar günü Afrin ilçe merkezinde sivilleri hedef alan iki saldırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları, AA'ya yaptıkları açıklamada, bugünkü eylemleri de örgütün aynı şekilde düzenlediğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:05 Kaynak: AA

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