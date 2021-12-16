Üye Girişi
YPG/PKK, Suriye'de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı - Son Dakika

YPG/PKK, Suriye'de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı

16.12.2021 15:30
YPG/PKK, Suriye'de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, son 1,5 ayda silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu kaçırdığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), "SDG" ismini kullanan YPG/ PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, son 1,5 ayda silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu kaçırdığını bildirdi.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'nin hazırladığı rapor, YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde çocukları savaştırmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti.

Son 1,5 ayda 10'u kız, 9'u erkek en az 19 çocuğu kaçıran YPG/PKK'nın savaşçı kadrosuna kattığı çocukların aileleriyle de görüşmelerine izin vermiyor.

Çocuklarından koparılan aileler ise konuşmamaları konusunda örgüt tarafından tehdit ediliyor.

Aralık 2014'ten bu yana en az 537 çocuk terör örgütünce kaçırıldı, YPG/PKK bunlardan en az 156'sını halen savaştırmaya devam ediyor.

YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklardan 29'u ise öldü.

Örgütün çocukları savaştırması ABD ve BM raporlarına da yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

Birleşmiş Milletler, Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK, Suriye'de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:31 Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
15:28 Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu!
15:21 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor
15:16 Sosyal medyada asgari ücret loto! Herkesin merak ettiği soru: Ne kadar olacak?
15:15 İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu yapıldı! 33 kadın kurtarıldı
15:12 Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!
15:08 Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
14:56 Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi
14:55 AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere "Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz" yanıtı
14:54 BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor         
15:22
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin BDDK'dan Türk lirası cinsinden kullanılan banka kredileri için talimat verdi: Amacına aykırı kullanılmasına izin vermeyin         
14:55
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 15:39:46. #1.11#
SON DAKİKA: YPG/PKK, Suriye'de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement