YPG/PKK, Suriye'de 40 DEAŞ'lıyı daha serbest bıraktı - Son Dakika
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YPG/PKK, Suriye'de 40 DEAŞ'lıyı daha serbest bıraktı

7 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, hapishanelerde tuttuğu 40 DEAŞ'lı teröristi salıverdi.

YPG/PKK, Suriye'de 40 DEAŞ'lıyı daha serbest bıraktı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, hapishanelerde tuttuğu 40 DEAŞ'lı teröristi salıverdi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Haseke'deki hapishanelerden 40 DEAŞ'lıyı, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından, serbest bıraktı.


YPG/PKK, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine, yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu.

Örgüt, bu şekilde ABD ve diğer Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonlarını durdurmasını sağlamaları için şantaj yapmaya çalışmıştı.


Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı salıverdiğini bildirmişti.

Örgüt son iki ayda Haseke'de yer alan Hol kampından binden fazla DEAŞ mensubu ve ailesini serbest bırakmıştı.

Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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